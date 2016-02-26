Нужен дизайнер сайта на тему красоты и здоровья

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Завершен29 заявок261 просмотр

Здравствуйте! Ищу дизайнера сайта на Вордпресс.  Надо сделать полный дизайн: шапку, интерфейс, главную страницу и внутренние. Надо сделать дизайн в соответствии с ТЗ. ТЗ и макет сайта полностью готовы. Представлю выбранному исполнителю. Жду ваших предложений!

WordPress
9 лет назад
ang77
64 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$70
7 дней
Владислав -креативный дизайнер. Всегда подскажет что лучше, даст совет. Человек обязательный, тактичный. Выполнил дизайн качественно и в срок. С ним приятно работать.
Татьяна - очень приятный и грамотный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата. Буду рад сотрудничать снова.

Заявки фрилансеров

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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