Дизайн лендинга

Добрый день Есть сайт http://goo.gl/EwIWvy Мы хотим немного модернизировать главную, отчего нам нужно нарисовать несколько иконок на главной. Работы не много. Вот пример того, что хотим получить http://goo.gl/zGDGYI Нам не нужно менять весь ...