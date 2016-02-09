Необходимо разработать сайт-визитку для одного продукта, с красивым нарисованным наполнением ( детская игрушка). Нас интересует именно качественный дизайн и отрисовка. Кстати, нашли отличный пример ! Тут больше важен творческий подход, чем технический http://landingtorg.ru/minion/#otzyvy
Необходимо выполнить работы по дизайну
Необходимо сделать доработки по разделам:
1. В карточке товара добавить блок Отзывы, где будут оформлено пару отзывов, а также форма с обязательными полями: Имя, Текст отзыва, кнопка Отправить.
Также необходимо скорректировать блок Доставка и оплата.
2. В разделе О компании создать подраздел Благодарности.
3. В разделе О компании создать подраздел Сотрудники. В нем вверху вывести Основной офис. Под ним – Региональные офисы.
Обязательно наличие качественного портфолио у Вас!
Время на задачу: 6 часов.
Стоимость 1 часа – 250р.
Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE – обсудим и я вышлю полное ТЗ.
Ждем откликов.
Спасибо за внимание!
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