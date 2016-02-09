Необходимо выполнить работы по дизайну

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок210 просмотров

Необходимо сделать доработки по разделам: 

1. В карточке товара добавить блок Отзывы, где будут оформлено пару отзывов, а также форма с обязательными полями: Имя, Текст отзыва, кнопка Отправить. 

Также необходимо скорректировать блок Доставка и оплата. 

2. В разделе О компании создать подраздел Благодарности.  

3. В разделе О компании создать подраздел Сотрудники. В нем вверху вывести Основной офис. Под ним – Региональные офисы.  

   

Обязательно наличие качественного портфолио у Вас! 

  

Время на задачу: 6 часов.    

Стоимость 1 часа – 250р.    

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE  – обсудим и я вышлю полное ТЗ.    

Ждем откликов.    

Спасибо за внимание!

9 лет назад
catAdmiral
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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