Необходимо выполнить работы по дизайну

Необходимо сделать доработки по разделам:

1. В карточке товара добавить блок Отзывы, где будут оформлено пару отзывов, а также форма с обязательными полями: Имя, Текст отзыва, кнопка Отправить.

Также необходимо скорректировать блок Доставка и оплата.

2. В разделе О компании создать подраздел Благодарности.

3. В разделе О компании создать подраздел Сотрудники. В нем вверху вывести Основной офис. Под ним – Региональные офисы.

Обязательно наличие качественного портфолио у Вас!

Время на задачу: 6 часов.

Стоимость 1 часа – 250р.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE – обсудим и я вышлю полное ТЗ.

Ждем откликов.

Спасибо за внимание!