Одностраничник на игровую тему World of Tanks - Дизайн + верстка

Добрый день.

Сайт одностаничник на игровую тему World of Tanks

Всего будут 3 страницы - дизайн один, просто контент разный + 3 всплывающие окна.

Придумать дизайн - есть сайты которые на которые можно ориентироваться по дизайну.

После согласования дизайна, приступить к верстке.

Накидал в фотошопе как должно все быть.

Оплата Яндекс деньги.

Оставляйте свои заявки + примерную цену и скайп для связи. Буду рад сотрудничать!