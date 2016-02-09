Требуется разработать дизайн лендинга. Тема электроника. Есть тз. Возможно сотрудничество. С вас примеры лучших работ, стоимость и скайп.
Модернизация страницы родительского сайта и лендинг дочернего сайта
Необходимо модернизировать одну страницу родительского сайта сохранив цветовую гамму уже существующего сайта, привести пример более обновленного сайта, т.к. текущий слишком устаревший, но придерживаясь классического дизайна (имеется ввиду отсутствие анимаций и эффектов). Данная страница будет общим шаблоном для остальных страниц 3х страничного сайта визитки.
Также необходимо разработать лендинг страницу для дочернего сайта, который будет более современным и содержать:
- на первой секции 3-и разных изображения, которые будут циклически меняться
- на 2-й и 3-й секции изображения под параллакс эффект
- доп. изображения, которые будут иметь эффект увеличения при наведении
Для второго сайта уже есть скелет верстки, необходимо придерживаться этой лендинг страницы, в большей степени стоит вопрос подобрать хорошие изображения, применить существующую цветовую гамму и сохранить семейный стиль (единство) между родительским и дочерним сайтом.
Будут предоставлены примеры сайтов, на которые можно ориентироваться и фирменный стиль (логотип, цветовые решения, которые можно использовать)
Для работы желательна возможность общаться по Skype голосом для уточнения всех деталей и сохранения времени.
Работа оценивается часа на 3-4 и нужна на сегодня, если это возможно.
Просьба предоставить примеры работ, skype, стоимость.
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