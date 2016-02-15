Шапка для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок260 просмотров

Есть макет в PSD, прилагаю к проекту превью. Нужно нарисовать красивую шапку с горизонтальным меню. Тематика сайта - благоустройство территории, уборка территории, уборка снега, деревьев и т.д. В шапке хотелось бы видеть картинки с изображением спецтехники (камазы, трактора), может быть Ваши предложения. Название сайта и фирмы МБУ «Жилищник».

В меню должны быть следующие пункты - о компании, прайс-лист, контакты, услуги, обслуживаемая территория

В комментариях сразу пишите цену, примерный срок работы и способы связи (skype предпочтительно).

Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, Тинькофф.

9 лет назад
Crugko
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sh_margaret
Маргарита 
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Для первого раза неплохо, желаю вам побольше заказов и самосовершенствования в будущем!
Было приятно работать с Павлом. Своевременная оплата, четкие цели и задачи. Благодарю, Павел, за сотрудничество:)

Заявки фрилансеров

sh_margaret
Маргарита 
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно придумать логотип и сделать дизайн

    $20

    Здравствуйте, Для сайта требуется придумать логотип и простой дизайн в светлых тонах. Направление сайта - активный отдых, спортивных туризм. Три страницы для дизайна - дизайн главной, внутренней страницы (статьи) ...

    WordPress
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модернизация страницы родительского сайта и лендинг дочернего сайта

    Необходимо модернизировать одну страницу родительского сайта сохранив цветовую гамму уже существующего сайта, привести пример более обновленного сайта, т.к. текущий слишком устаревший, но придерживаясь классического дизайна (имеется ввиду отсутствие анимаций и эффектов). Данная страница будет общим шаблоном ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется разработать дизайн лендинга.  Тема электроника. Есть тз.  Возможно сотрудничество. С вас примеры лучших работ, стоимость и скайп.

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание простого сайта по подобию другого

    $128

    Нужно создать сайт (интернет-магазин) в короткие сроки, т.к. подвел один исполнитель. Есть интернет-магазин, по образу которого хотелось бы создать что-то похожее, только с изменением цветов и некоторых блоков. Сайт готов предоставить в ЛС, тем кому ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо выполнить работы по дизайну

    $20

    Необходимо сделать доработки по разделам:  1. В карточке товара добавить блок Отзывы, где будут оформлено пару отзывов, а также форма с обязательными полями: Имя, Текст отзыва, кнопка Отправить.  Также необходимо скорректировать ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт-одностраничный (визитка)

    Необходимо разработать сайт-визитку для одного продукта, с красивым нарисованным наполнением ( детская игрушка).  Нас интересует именно качественный дизайн и отрисовка. Кстати, нашли отличный пример ! Тут больше важен творческий подход, чем технический http://landingtorg.ru/minion/#otzyvy

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Небольшие правки сайта (добавить блок)

    $6

    Добрый день Есть сайт http://goo.gl/EwIWvy Мы хотим немного модернизировать главную, отчего нам нужно нарисовать несколько иконок на главной. Работы не много. Вот пример того, что хотим получить http://goo.gl/zGDGYI Нам не нужно менять весь ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад