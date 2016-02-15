Шапка для сайта

Есть макет в PSD, прилагаю к проекту превью. Нужно нарисовать красивую шапку с горизонтальным меню. Тематика сайта - благоустройство территории, уборка территории, уборка снега, деревьев и т.д. В шапке хотелось бы видеть картинки с изображением спецтехники (камазы, трактора), может быть Ваши предложения. Название сайта и фирмы МБУ «Жилищник».

В меню должны быть следующие пункты - о компании, прайс-лист, контакты, услуги, обслуживаемая территория

В комментариях сразу пишите цену, примерный срок работы и способы связи (skype предпочтительно).

Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, Тинькофф.