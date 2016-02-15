Здравствуйте, Для сайта требуется придумать логотип и простой дизайн в светлых тонах. Направление сайта - активный отдых, спортивных туризм. Три страницы для дизайна - дизайн главной, внутренней страницы (статьи) ...
Шапка для сайта
Есть макет в PSD, прилагаю к проекту превью. Нужно нарисовать красивую шапку с горизонтальным меню. Тематика сайта - благоустройство территории, уборка территории, уборка снега, деревьев и т.д. В шапке хотелось бы видеть картинки с изображением спецтехники (камазы, трактора), может быть Ваши предложения. Название сайта и фирмы МБУ «Жилищник».
В меню должны быть следующие пункты - о компании, прайс-лист, контакты, услуги, обслуживаемая территория
В комментариях сразу пишите цену, примерный срок работы и способы связи (skype предпочтительно).
Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, Тинькофф.
Выбранный исполнитель
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