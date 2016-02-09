Есть макет в PSD, прилагаю к проекту превью. Нужно нарисовать красивую шапку с горизонтальным меню. Тематика сайта - благоустройство территории, уборка территории, уборка снега, деревьев и т.д. В шапке хотелось бы видеть картинки с изображением ...
Предложить современный дизайн сайта бухгалтерских услуг
- Верстать не нужно! Лэндинг тоже не нужен! Обычный старый добрый дизайн(фото в header - опционально за доплату).
Что можно взять как образец:
advokat-lex.ru - предпочтительно - нравиться минимализм(вроде бы всё просто и в тоже время достаточно презентабельно )
ur-pro.ru - нравиться портальность и тональность(правда какой-то он слишком светлый. Я бы добавил контраста фон сделал чисто белым, а меню сине-голубым насыщенным, блоки заказа оставил - красным)
jurist24.com - интересный портал, но какой-то бестолковый лень читать что понаписанно у них текст сплошняком
Выбираю между Г-образным(advokat-lex.ru) и П-образным макетами(ur-pro.ru )
Возможно уточнение по скайпу(на вкус и цвет...может у Вас уже есть что-то что может меня заинтересовать, на уникальности макета вообще не настаиваю).
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