Предложить современный дизайн сайта бухгалтерских услуг

Верстать не нужно! Лэндинг тоже не нужен! Обычный старый добрый дизайн(фото в header - опционально за доплату).

Требуется предложить вариант только одной страницы-макета, но толковый и красивый. Нарисовать в фотошопеили предложить другой формат для сдачи работы. Предложить оптимальный размер() и тип вёрстки страницы с учётом современных девайсов(резиновый, фиксированный или может, как будет работать адаптация блоков- не обязательно, упор на качественный,макет для десктопов, пока). Расположение сео - элементов(новости последние записи и прочее) на странице(нужно обосновать с пониманием

Что можно взять как образец:

advokat-lex.ru - предпочтительно - нравиться минимализм(вроде бы всё просто и в тоже время достаточно презентабельно )

ur-pro.ru - нравиться портальность и тональность(правда какой-то он слишком светлый. Я бы добавил контраста фон сделал чисто белым, а меню сине-голубым насыщенным, блоки заказа оставил - красным)

jurist24.com - интересный портал, но какой-то бестолковый лень читать что понаписанно у них текст сплошняком

Выбираю между Г-образным(advokat-lex.ru) и П-образным макетами(ur-pro.ru )

Возможно уточнение по скайпу(на вкус и цвет...может у Вас уже есть что-то что может меня заинтересовать, на уникальности макета вообще не настаиваю).