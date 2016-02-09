Дизайн лендинга и редизайн веб-сайта

Верстать не нужно! Лэндинг тоже не нужен! Обычный старый добрый дизайн(фото в header - опционально за доплату).Требуется предложить вариант только одной страницы-макета, но толковый и красивый. Нарисовать в фотошопе или в даже в paint или предложить ...