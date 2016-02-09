Дизайн лендинга и редизайн веб-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок249 просмотров

1. Подзадача:

Взять за основу вот этот лендинг http://e.amaz-kashtan.org/ и сделать адаптивный под следующие размеры:

- Холст 1920px; Контент 1260px.

- Холст 1260px; Контент 970px.

- Холст 970px; Контент 768px.

- Холст 768px; Контент 640px.

- Холст 640px; Контент 480px.

- Холст 480px; Контент 320px.

2. Редизайн небольшого портала по PC играм.

9 лет назад
ivan_petrov77
Иван 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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