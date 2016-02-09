Верстать не нужно! Лэндинг тоже не нужен! Обычный старый добрый дизайн(фото в header - опционально за доплату).Требуется предложить вариант только одной страницы-макета, но толковый и красивый. Нарисовать в фотошопе или в даже в paint или предложить ...
Дизайн лендинга и редизайн веб-сайта
1. Подзадача:
Взять за основу вот этот лендинг http://e.amaz-kashtan.org/ и сделать адаптивный под следующие размеры:
- Холст 1920px; Контент 1260px.
- Холст 1260px; Контент 970px.
- Холст 970px; Контент 768px.
- Холст 768px; Контент 640px.
- Холст 640px; Контент 480px.
- Холст 480px; Контент 320px.
2. Редизайн небольшого портала по PC играм.
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