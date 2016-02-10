Требуется нарисовать шаблон приложения под iOS для интернет-магазина. Несколько экранов. Образец предоставим. Соискателей просим прислать ссылки на аналогичные успешно реализованные проекты. Оплата только с банковской карты на банковскую карту в рублях по курсу.
Нужен ВЕБ дизайнер способный БЫСТРО рисовать
Нужен ВЕБ дизайнер способный БЫСТРО рисовать, предлагать идеи и воплощать их в жизнь.
Важно отлично владеть Photoshop и Illustrator( или Corel draw). В идеале уметь рисовать руками.
График работы с постоянным присутствием в сети:
Пн-Сб с 9-00 до 19-00 (по Мск).
Вс- – выходной.
Часто приходится перезваниваться по Skype(голосом)
Зп $500 месяц. Во время испытательного срока зп $300 месяц. Испытательный срок 2 недели..
*Если пунктуальность для Вас пустой звук и проблемы с Интернетом имеют частый характер – прошу не тратить наше время!
В заявке пишем "работа", иначе сразу отказ.
Для тех у кого специализация не веб дизайн – предоставьте ссылки на Ваши работы по веб дизайну т.к. это у нас основное!!
И главное! ГОТОВЫМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ УЖЕ ЗАВТРА!
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