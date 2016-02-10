Нужен ВЕБ дизайнер способный БЫСТРО рисовать

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок771 просмотр

Нужен ВЕБ дизайнер способный БЫСТРО рисовать, предлагать идеи и воплощать их в жизнь. 

Важно отлично владеть Photoshop и Illustrator( или Corel draw). В идеале уметь рисовать руками.

График работы с постоянным присутствием в сети:    

Пн-Сб с 9-00 до 19-00 (по Мск).    

Вс- – выходной.    

Часто приходится перезваниваться по Skype(голосом) 

Зп $500 месяц. Во время испытательного срока зп $300 месяц.  Испытательный срок 2 недели.. 

*Если пунктуальность для Вас пустой звук и проблемы с Интернетом имеют частый характер – прошу не тратить наше время!  

В заявке пишем "работа", иначе сразу отказ.  

Для тех у кого специализация не веб дизайн – предоставьте ссылки на Ваши работы по веб дизайну т.к. это у нас основное!!

И главное! ГОТОВЫМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ УЖЕ ЗАВТРА!

9 лет назад
topdobra
Андрей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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