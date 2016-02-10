Нужен ВЕБ дизайнер способный БЫСТРО рисовать, предлагать идеи и воплощать их в жизнь.

Важно отлично владеть Photoshop и Illustrator( или Corel draw). В идеале уметь рисовать руками.

График работы с постоянным присутствием в сети:

Пн-Сб с 9-00 до 19-00 (по Мск).

Вс- – выходной.

Часто приходится перезваниваться по Skype(голосом)

Зп $500 месяц. Во время испытательного срока зп $300 месяц. Испытательный срок 2 недели..

*Если пунктуальность для Вас пустой звук и проблемы с Интернетом имеют частый характер – прошу не тратить наше время!

В заявке пишем "работа", иначе сразу отказ.

Для тех у кого специализация не веб дизайн – предоставьте ссылки на Ваши работы по веб дизайну т.к. это у нас основное!!

И главное! ГОТОВЫМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ УЖЕ ЗАВТРА!