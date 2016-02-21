Шаблон приложения под iOS для интернет-магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки133 просмотра

Требуется нарисовать шаблон приложения под iOS для интернет-магазина. Несколько экранов. Образец предоставим.

Соискателей просим прислать ссылки на аналогичные успешно реализованные проекты. Оплата только с банковской карты на банковскую карту в рублях по курсу.

iOS
9 лет назад
Tvardovsky
Олег 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sagikani
Саги 
26 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$85
5 дней
Саги оставил очень приятное впечатление от сотрудничества. Не пришлось долго объяснять, заказ был выполнен без правок с первого раза. Надеюсь на дальнейшую работу вместе.
Отличный заказчик, внятное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!!

Заявки фрилансеров

sagikani
Саги 
26 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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