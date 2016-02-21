Здравствуйте! Ищу дизайнера сайта на Вордпресс. Надо сделать полный дизайн: шапку, интерфейс, главную страницу и внутренние. Надо сделать дизайн в соответствии с ТЗ. ТЗ и макет сайта полностью готовы. Представлю выбранному исполнителю. Жду ваших предложений!
Шаблон приложения под iOS для интернет-магазина.
Требуется нарисовать шаблон приложения под iOS для интернет-магазина. Несколько экранов. Образец предоставим.
Соискателей просим прислать ссылки на аналогичные успешно реализованные проекты. Оплата только с банковской карты на банковскую карту в рублях по курсу.
Выбранный исполнитель
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