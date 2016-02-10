Требуется современный дизайн на лендинг ремонта смартфонов и планшетов. Требуется в двух вариациях: экрана монитора и для телефона. Прилагается мокап, т.е. имеется готовая структура страницы с текстом. Необходимо умение сделать нужный акцент на пункты сайта, ...
Нарисовать дизайна сайта адвокату (срок 5 рабочих дней)
Необходимо нарисовать дизайн для сайта адвоката по прототипам.
Требования по дизайну:
- Он должен быть достаточно строгим, подчеркивать профессионализм адвоката.
- Цвета, используемые на сайте: должен присутствовать оранжевый цвет.
Иконки:
Юридические лица:
- Гражданское право - 3 контура людей, один впереди,двое немного позади.
- Уголовное право - судейский молоток с подставкой
- Административное право - здание с колоннами итреугольной крышей (греческий храм)
- Налоговое право - калькулятор
- Трудовое право - каска строительная
- Экологическое право - лист дерева
- Право недропользователей - нефтяная вышка
Физические лица:
- Семейное право - мужчина, женщина и ребенок контуры.
- Земельное право - домик и линейка
Изображения:
В слайдере на главной сделать примерно как скриншоте во вложении.
На главной в блоке “Юридические услуги отлицензированного адвоката” фотография судейского молотка и весов.
На странице “Юридическим лицам” должна быть фотографиячернокожего мужчины в деловом костюме
На странице “Физическим лицам” должна быть фотографияинтернациональной семьи (мужчина, женщина и ребенок).
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