Нарисовать дизайна сайта адвокату (срок 5 рабочих дней)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок333 просмотра

Необходимо нарисовать дизайн для сайта адвоката по прототипам. 

Требования по дизайну:

- Он должен быть достаточно строгим, подчеркивать профессионализм адвоката.

- Цвета, используемые на сайте: должен присутствовать оранжевый цвет.

Иконки:

Юридические лица:

- Гражданское право - 3 контура людей, один впереди,двое немного позади.

- Уголовное право - судейский молоток с подставкой

- Административное право - здание с колоннами итреугольной крышей (греческий храм)

- Налоговое право - калькулятор

- Трудовое право - каска строительная

- Экологическое право - лист дерева

- Право недропользователей - нефтяная вышка

 

Физические лица:

- Семейное право - мужчина, женщина и ребенок контуры.

- Земельное право - домик и линейка

Изображения:

В слайдере на главной сделать примерно как скриншоте во вложении. 

На главной в блоке “Юридические услуги отлицензированного адвоката” фотография судейского молотка и весов.

На странице “Юридическим лицам” должна быть фотографиячернокожего мужчины в деловом костюме

На странице “Физическим лицам” должна быть фотографияинтернациональной семьи (мужчина, женщина и ребенок).

9 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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