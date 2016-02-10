Дизайн и верстка интернет-магазина товаров для здорового питания.

Пример аналогичного варианта: http://www.culturesforhealth.com/

Наполнение и идея практически идентичная, но нужно сделать лучше. Магазин должен быть сделан с возможностью переключения языков. Должен быть расположен полотном http://www.kiehls.co.uk/ ; http://www.yves-rocher.ru (также нравятся такие варианты).

Соответственно необходима возможность добавления товаров, контроль популярности, аналитика и прочее, что характерно для интернет-магазина.

Баннеры, фото продуктов, необходимые текстуры можем помочь разработать.

Самое главное, чтобы сайт не носил характер продажи медикаментов и прочей лекарственной атрибутики.

Доставка планируется осуществляться из офиса в Канаде в США и Канаду, по России из офиса в Москве, а также в Европу.

Тема: продукты для здорового питания (англоязычные упаковки) своего бренда, а также дистрибуция.