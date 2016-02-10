Разработка дизайна промо сайта по продаже арматуры

$169
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок236 просмотров

Необходимо разработать дизайн по заданной концепции.

Пример: www.armatura-str.ru

Необходимо отрисовать: 

1) Главная 

2) Внутренняя шаблонная 

3) Рекламные баннеры  (3 шт.)

4) О компании 

5) Контакты 

Требования: 

- обязательно наличие качественного портфолио у Вас 

- срок выполнения 7 дней 

Время на задачу: 53 час.   

Стоимость 1 часа – 250р.   

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (cat_admiral) с пометкой ДИЗАЙН АРМАТУРА – обсудим и я вышлю полное ТЗ.   

Ждем откликов.   

Спасибо за внимание!

9 лет назад
catAdmiral
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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