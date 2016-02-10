Требуется современный дизайн на лендинг ремонта смартфонов и планшетов. Требуется в двух вариациях: экрана монитора и для телефона. Прилагается мокап, т.е. имеется готовая структура страницы с текстом. Необходимо умение сделать нужный акцент на пункты сайта, ...
Разработка дизайна промо сайта по продаже арматуры
Необходимо разработать дизайн по заданной концепции.
Пример: www.armatura-str.ru
Необходимо отрисовать:
1) Главная
2) Внутренняя шаблонная
3) Рекламные баннеры (3 шт.)
4) О компании
5) Контакты
Требования:
- обязательно наличие качественного портфолио у Вас
- срок выполнения 7 дней
Время на задачу: 53 час.
Стоимость 1 часа – 250р.
Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (cat_admiral) с пометкой ДИЗАЙН АРМАТУРА – обсудим и я вышлю полное ТЗ.
Ждем откликов.
Спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Нужен ВЕБ дизайнер способный БЫСТРО рисовать, предлагать идеи и воплощать их в жизнь. Важно отлично владеть Photoshop и Illustrator( или Corel draw). В идеале уметь рисовать руками. График работы ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется нарисовать шаблон приложения под iOS для интернет-магазина. Несколько экранов. Образец предоставим. Соискателей просим прислать ссылки на аналогичные успешно реализованные проекты. Оплата только с банковской карты на банковскую карту в рублях по курсу.Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Ищу дизайнера сайта на Вордпресс. Надо сделать полный дизайн: шапку, интерфейс, главную страницу и внутренние. Надо сделать дизайн в соответствии с ТЗ. ТЗ и макет сайта полностью готовы. Представлю выбранному исполнителю. Жду ваших предложений!Завершен9 лет назад
- $35
Дизайн лэндинга по прототипу. Срок 2-3 дня. Прототип тутДизайн сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
1. Подзадача: Взять за основу вот этот лендинг http://e.amaz-kashtan.org/ и сделать адаптивный под следующие размеры: - Холст 1920px; Контент 1260px. - Холст 1260px; Контент 970px. - Холст 970px; Контент 768px. ...Завершен9 лет назад
1. Подзадача: Взять за основу вот этот лендинг http://e.amaz-kashtan.org/ и сделать адаптивный под следующие размеры: - Холст 1920px; Контент 1260px. - Холст 1260px; Контент 970px. - Холст 970px; Контент 768px. ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $3
Верстать не нужно! Лэндинг тоже не нужен! Обычный старый добрый дизайн(фото в header - опционально за доплату).Требуется предложить вариант только одной страницы-макета, но толковый и красивый. Нарисовать в фотошопе или в даже в paint или предложить ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть макет в PSD, прилагаю к проекту превью. Нужно нарисовать красивую шапку с горизонтальным меню. Тематика сайта - благоустройство территории, уборка территории, уборка снега, деревьев и т.д. В шапке хотелось бы видеть картинки с изображением ...Завершен9 лет назад
- $20
Здравствуйте, Для сайта требуется придумать логотип и простой дизайн в светлых тонах. Направление сайта - активный отдых, спортивных туризм. Три страницы для дизайна - дизайн главной, внутренней страницы (статьи) ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад