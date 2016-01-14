Необходимо создать серию баннеров для сайта и социальных сетей по темам СММ-менеджера. Возможно с помощью фото редактора или с применением фототехники. Вся необходимая техника присутствует. (г. Москва). Тема: закваски для приготовления продуктов дома для иностранного рынка. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Баннеры12 заявокЗакрыт8 лет назад
Пример аналогичного варианта: http://www.culturesforhealth.com/ Наполнение и идея практически идентичная, но нужно сделать лучше. Магазин должен быть сделан с возможностью переключения языков. Должен быть расположен полотном http://www.kiehls.co.uk/ ; http://www.yves-rocher.ru (также нравятся такие варианты). Соответственно необходима возможность добавления товаров, контроль популярности, аналитика ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать в различных ракурсах (лицо, оборот, 3/4, сверху, лежащую горизонтально чтобы частично был виден цвет напитка) баночку с этикетками. Всего 6 видов этикеток различающиеся по цвету и названию. Фото баночки во вложении (высота: 90мм, диаметр ...3D-графика29 заявокЗакрыт8 лет назад