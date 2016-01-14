Необходимо создать серию баннеров для сайта и социальных сетей по темам СММ-менеджера. Возможно с помощью фото редактора или с применением фототехники. Вся необходимая техника присутствует. (г. Москва). Тема: закваски для приготовления продуктов дома для иностранного рынка. ...