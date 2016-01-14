Bekar

Светлана Бекар Bekar

 
41 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание баннеров для сайта и социальных сетей

    Необходимо создать серию баннеров для сайта и социальных сетей по темам СММ-менеджера. Возможно с помощью фото редактора или с применением фототехники. Вся необходимая техника присутствует. (г. Москва). Тема: закваски для приготовления продуктов дома для иностранного рынка. ...

    Баннер для сайта
    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн и верстка интернет-магазина товаров для здорового питания.

    Пример аналогичного варианта: http://www.culturesforhealth.com/ Наполнение и идея практически идентичная, но нужно сделать лучше. Магазин должен быть сделан с возможностью переключения языков. Должен быть расположен полотном http://www.kiehls.co.uk/ ; http://www.yves-rocher.ru (также нравятся такие варианты).  Соответственно необходима возможность добавления товаров, контроль популярности, аналитика ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 3D отрисовка баночки и наклейка на нее этикетки

    Необходимо отрисовать в различных ракурсах (лицо, оборот, 3/4, сверху, лежащую горизонтально чтобы частично был виден цвет напитка) баночку с этикетками. Всего 6 видов этикеток различающиеся по цвету и названию. Фото баночки во вложении (высота: 90мм, диаметр ...

    Дизайн этикетки
    3D-графика29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад