Требуется дизайн медицинского сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок170 просмотров

Требуется дизайн медицинского сайта. Главная на 2 экрана, страница раздела и внутренняя страница статей. Срок - 2 дня. Оплата 3500 руб. Webmoney. Кандидат получит ТЗ. Отписывайтесь в теме, указывайте ссылку на свое портфолио.

9 лет назад
webpromouter
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$40
1 день
Алексей выполнил проект даже раньше срока. Учел и внес все необходимые правки. Рекомендую!
Не в первый раз работаем, правильное ТЗ, Алексей всегда на связи, оплата в срок. Приятно сотрудничать. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад