Внести корректировку в дизайн сайта на Joomla

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки201 просмотр

надо внести корректировки на сайте установленном на Joomla, подправить поисковик на отели, при открытии смещается в сторону, слишком большой размер. настроить Google Adwords. обязательно присылайте примеры работ для просмотра.

Google AdsJoomla
9 лет назад
nota777
52 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров