Всем привет !

нужно сделать красивый дизайн интернет-магазина основной сайт компании здесь http://tsorel.ru данный сайт информационный в интернет магазине предполагается продажа данного товара.

Принципе не чего тяжёлого нету. Есть даже сайты на который немного можно ориентироваться http://www.unicontent-studio.ru/portfolio/internet-shop/. Сама страница просмотра товара предполагает миниатюру, характеристики, краткое описание, кнопка в корзину, аналогичные товары и т.д. Фильтр по товарам предполагает лишь цену. Личного кабинета на сайте не будет

Главная и 4 несложных внутренних страницы с выводом товаров, список товаров, форма заказа и просмотра корзины товара