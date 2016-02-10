Дизайн интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки289 просмотров

Всем привет ! 

нужно сделать красивый дизайн интернет-магазина основной сайт компании здесь http://tsorel.ru данный сайт информационный в интернет магазине предполагается продажа данного товара.

Принципе не чего тяжёлого нету. Есть даже сайты на который немного можно ориентироваться http://www.unicontent-studio.ru/portfolio/internet-shop/. Сама страница просмотра товара предполагает миниатюру, характеристики, краткое описание, кнопка в корзину, аналогичные товары и т.д. Фильтр по товарам предполагает лишь цену. Личного кабинета на сайте не будет

Главная и 4 несложных внутренних страницы с выводом товаров, список товаров, форма заказа и просмотра корзины товара

9 лет назад
miron258
Миронов 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать красивый форум для сайта.

    жду ваши сроки, цены и предложения по используемым движкам:) (платным и бесплатным). Также можете кидать ссылки на прототипы (можем использовать прототип, если понравится :)

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта про БАДы

    Добрый вечер! Необходимо сделать дизайн сайта про БАДы. Разработаны подробные макеты 4-х страниц. Основная задача - проработать цвета, шрифты, отступы и др. визуальные элементы. Если конкретнее: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание адаптивного веб дизайна

    Требуется специалист с уверенными знаниями html,css,javascript для создания адаптивного дизайна. Требуется на основе десктоп версии интернет магазина создать адаптивный дизайн под самые популярные моб устройства, в первую очередь Apple и для всех остальных Android ...

    AndroidCSSHTMLJavaScript
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен дизайнер для сотруднечиства

    $4

    Сейчас стоит задача перевести этикетку на Немецкий в файле находиться немецкий перевод+оригинал текста и сама этикетка фаил ЕСП этикетки скину уже дизайнеру с которым договоримся.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется дизайн медицинского сайта

    $40

    Требуется дизайн медицинского сайта. Главная на 2 экрана, страница раздела и внутренняя страница статей. Срок - 2 дня. Оплата 3500 руб. Webmoney. Кандидат получит ТЗ. Отписывайтесь в теме, указывайте ссылку на свое портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Внести корректировку в дизайн сайта на Joomla

    $15

    надо внести корректировки на сайте установленном на Joomla, подправить поисковик на отели, при открытии смещается в сторону, слишком большой размер. настроить Google Adwords. обязательно присылайте примеры работ для просмотра.

    Google AdsJoomla
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать и сверстать медиакит для онлайн журнала

    Здравствуйте.    Есть текст и данные о сайте, которую нужно донести до потенциальных рекламодателей портала в красивом визуальном оформлении – графики, диаграммы и тп. и оформить все это в виде медиакита в pdf ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад