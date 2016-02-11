жду ваши сроки, цены и предложения по используемым движкам:) (платным и бесплатным). Также можете кидать ссылки на прототипы (можем использовать прототип, если понравится :)
Подготовить тексты и изображения для лендингов (Eng)
Есть сервис: Movieshed. Watch your favorite new movies and TV show for free!
Страничка выглядит как в аттаче.
Сюда попадает пользователь с нашего лендинга.
Нам нужно сделать 3 красивых разноплановых лендинга, которые подогреют юзера, чтобы он знал что это и зачем ему это нужно, перед тем как будет переходить на конечную страничку.
Задача - подготовить 3 задания для дизайнера для отрисовки 3 лендингов.
Каждый лендинг должен быть разным - по идее, подаче, заголовку, компоновке.
Все тексты должны быть на английском.
Каждое задание должно иметь заголовок + текст + изображения.
Изображения лучше всего использовать с shutterstock, можно брать с водяными знаками. В задании отметить ссылку, чтобы можно было купить полную версию.
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