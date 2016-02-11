Подготовить тексты и изображения для лендингов (Eng)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка137 просмотров

Есть сервис: Movieshed. Watch your favorite new movies and TV show for free!

Страничка выглядит как в аттаче.

Сюда попадает пользователь с нашего лендинга.

Нам нужно сделать 3 красивых разноплановых лендинга, которые подогреют юзера, чтобы он знал что это и зачем ему это нужно, перед тем как будет переходить на конечную страничку.

Задача - подготовить 3 задания для дизайнера для отрисовки 3 лендингов.

Каждый лендинг должен быть разным - по идее, подаче, заголовку, компоновке.

Все тексты должны быть на английском. 

Каждое задание должно иметь заголовок + текст + изображения.

Изображения лучше всего использовать с shutterstock, можно брать с водяными знаками. В задании отметить ссылку, чтобы можно было купить полную версию.

9 лет назад
SI5
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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