Дизайн сайта (главная+9 внутренних страниц)

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Завершен32 заявки283 просмотра

Здравствуйте!

Нужно разработать дизайн крупного медицинского портала (psd-макеты).

Дизайн включает в себя главную страницу+9 внутренних.

Есть подробные макеты всех необходимых страниц. Элементы были просто скопированы с других сайтов. Дизайн должен включать все элементы, что есть на макете. Смотреться должен так же ярко и красочно, шрифты красивые и легкочитаемые.

Макеты прикрепляю к заказу. 

Если в вкратце - нужно нарисовать очень похоже, но немного по-другому, чтобы не было претензий от других сайтов за копирование элементов.

Если нужна более подробная информация - в личных сообщениях на все отвечу.

9 лет назад
gavin
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад
$350
14 дней
Спасибо за отличный дизайн для сайта! Получил именно то, что хотел. Все нюансы Александр охотно исправляет. Буду обращаться еще!
Серьезный человек и ответственный заказчик! Приятно работать с такими людьми, как Дмитрий!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад
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