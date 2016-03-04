Дизайн сайта (главная+9 внутренних страниц)

Здравствуйте!

Нужно разработать дизайн крупного медицинского портала (psd-макеты).

Дизайн включает в себя главную страницу+9 внутренних.

Есть подробные макеты всех необходимых страниц. Элементы были просто скопированы с других сайтов. Дизайн должен включать все элементы, что есть на макете. Смотреться должен так же ярко и красочно, шрифты красивые и легкочитаемые.

Макеты прикрепляю к заказу.

Если в вкратце - нужно нарисовать очень похоже, но немного по-другому, чтобы не было претензий от других сайтов за копирование элементов.

Если нужна более подробная информация - в личных сообщениях на все отвечу.