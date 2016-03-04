Есть сервис: Movieshed. Watch your favorite new movies and TV show for free! Страничка выглядит как в аттаче. Сюда попадает пользователь с нашего лендинга. Нам нужно сделать 3 красивых разноплановых ...
Дизайн сайта (главная+9 внутренних страниц)
Здравствуйте!
Нужно разработать дизайн крупного медицинского портала (psd-макеты).
Дизайн включает в себя главную страницу+9 внутренних.
Есть подробные макеты всех необходимых страниц. Элементы были просто скопированы с других сайтов. Дизайн должен включать все элементы, что есть на макете. Смотреться должен так же ярко и красочно, шрифты красивые и легкочитаемые.
Макеты прикрепляю к заказу.
Если в вкратце - нужно нарисовать очень похоже, но немного по-другому, чтобы не было претензий от других сайтов за копирование элементов.
Если нужна более подробная информация - в личных сообщениях на все отвечу.
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