gavin

Дмитрий Гавинский gavin

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редизайн иконок и кнопок

    Необходимо выполнить редизайн кнопок и иконок для сайта. Задача включает создание интуитивно понятных SVG-иконок для функций: добавление в книгу, отзывы, печать, сообщение об ошибке и лайки. Требуется обновить иконки в верхнем меню и сделать стиль кнопок сдержанным и деловым. Примеры для вдохновения предоставлены.

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн иконок и кнопок на сайте

    Требуется редизайн кнопок и иконок на сайте kulinarenok.ru. Необходимы интуитивно понятные кнопки без подписей, стиль сдержанный и деловой. Задачи включают редизайн кнопок для сохранения рецептов, комментариев, печати и лайков. Иконки желательно в формате SVG. Рассматриваются различные варианты дизайна.

    Иконки и Пиксель-артнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа по сайту (самопис на php)

    $500

    Добрый день! Ищу программиста для работы над сайтом. Сапопис на php. Из необходимых работ – исправление ошибок на сайте, доработка функционала (в админке и на сайте), увеличение скорости загрузки сайта (выполнение рекомендаций google pagespeed ...

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Работа по сайту (самопис YII2)

    Добрый день! Ищу программиста для работы над сайтом. Сапопис, YII2. Из необходимых работ –  исправление ошибок формирования турбо-страниц, увеличение скорости загрузки сайта (сделать ленивую загрузку изображений Lazy-loading images, добавление фильтров на странице листинга, ...

    Yii
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать кулинарный сайт (самописный)

    Здравствуйте! Необходимо создать кулинарный сайт на самописе. На сайте будет 4 типа страниц: главная, страница раздела со списком рубрик, страница рубрики и страница рецепта. Главная - https://pit6262.github.io/culynary/index.html Раздел - Страница раздела ...

    WordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо сверстать шаблон с figma

    Здравствуйте! Есть дизайн сайта, состоит из 3-х страниц. Нарисован в Figma. Есть адаптация под мобильные устройства.  Подготовлены все активные элементы, меню, кнопки. Необходимо сверстать в html + css Скриншоты страниц дизайна: https://prnt.sc/qqcmgf ...

    CSSFigmaHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать дизайн для кулинарного сайта

    Здравствуйте! Нужно разработать дизайн кулинарного портала (psd-макеты). Дизайн включает в себя: 1. главную страницу 2. страницу рубрики 3. страницу рецепта Файл с подробным ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1z_iS_-XH0opjHl85F6Cmhtq4qo35aBGrerKqersA23Y/edit Изображения в ТЗ были ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Правка шаблона wordpress

    Добрый день! Нужна помощь в правке кулинарного шаблона wordpress. В нем есть основное поле для текста, как во всех шаблонах вордпресс + поле для пошаговых действий для приготовления рецептов + ингредиенты ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо создать самописный медпортал по готовым psd макетам

    Здравствуйте! Необходимо создать самописный медицинский портал. Создание на каком-нибудь движке возможно, но проект очень своеобразный и боюсь, что тут нужен только самопис. Но рассмотрю любые предложения. Имеются готовые psd ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта (главная+9 внутренних страниц)

    Здравствуйте! Нужно разработать дизайн крупного медицинского портала (psd-макеты). Дизайн включает в себя главную страницу+9 внутренних. Есть подробные макеты всех необходимых страниц. Элементы были просто скопированы с других сайтов. Дизайн должен ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать адаптивную верстку готового шаблона

    Сайт - pohydej-ka.ru Нужно сделать адаптивную верстку, т.е. чтобы сайт хорошо смотрелся на различных устройствах. Тема wordpress простая. Горизонтальное верхнее меню будет исчезать на мобильных и планшетах.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Sofya_R
Софья 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Разработать логотип кулинарного сайта
Благодарю за плодотворное сотрудничество, своевременную оплату и отзыв. Заказчика рекомендую.
Все получил быстро и хороший результат
Ответный отзыв
Lero
Петр 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Необходимо сверстать шаблон с figma
CSSFigmaHTML
Спасибо за доверие! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Спасибо за выполненную верстку! Петр грамотно оценил время, которое потребовалось на выполнение работы и уложился в срок. Полностью погрузился в проект и в итоге - отлично выполненная работа. Спасибо!
Ответный отзыв
dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$180
10 баллов
5 лет назад
Создать дизайн для кулинарного сайта
Рекомендую как очень хорошего и порядочного заказчика. Мгновенная оплата, постоянно на связи для решения любых вопросов. Всё пожелания с чётким пояснением. Спасибо за заказ Дмитрий! Буду рад сотрудничеству в будущем!
Спасибо за дизайн! Дмитрий - очень грамотный и терпеливый специалист. Дизайн получился отличный.
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$350
9 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта (главная+9 внутренних страниц)
Серьезный человек и ответственный заказчик! Приятно работать с такими людьми, как Дмитрий!
Спасибо за отличный дизайн для сайта! Получил именно то, что хотел. Все нюансы Александр охотно исправляет. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
user123
Антон 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
35 отзывов
$20
10 баллов
10 лет назад
Сделать адаптивную верстку готового шаблона
WordPress
Всем рекомендую Дмитрия, как порядочного заказчика. Быстро принял работу, быстро проверил, быстро оплатил. Буду рад вновь поработать вместе.
Спасибо Антону за адаптивную верстку для сайта. Все сделано качественно и в срок. Рекомендую!
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