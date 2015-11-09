Требуется создать логотип для кулинарного сайта, предложив три различных варианта. Основные цвета: оранжевый и серый, любые оттенки. Ожидается качественный и оригинальный дизайн.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо выполнить редизайн кнопок и иконок для сайта. Задача включает создание интуитивно понятных SVG-иконок для функций: добавление в книгу, отзывы, печать, сообщение об ошибке и лайки. Требуется обновить иконки в верхнем меню и сделать стиль кнопок сдержанным и деловым. Примеры для вдохновения предоставлены.Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется редизайн кнопок и иконок на сайте kulinarenok.ru. Необходимы интуитивно понятные кнопки без подписей, стиль сдержанный и деловой. Задачи включают редизайн кнопок для сохранения рецептов, комментариев, печати и лайков. Иконки желательно в формате SVG. Рассматриваются различные варианты дизайна.Иконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Добрый день! Ищу программиста для работы над сайтом. Сапопис на php. Из необходимых работ – исправление ошибок на сайте, доработка функционала (в админке и на сайте), увеличение скорости загрузки сайта (выполнение рекомендаций google pagespeed ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Ищу программиста для работы над сайтом. Сапопис, YII2. Из необходимых работ – исправление ошибок формирования турбо-страниц, увеличение скорости загрузки сайта (сделать ленивую загрузку изображений Lazy-loading images, добавление фильтров на странице листинга, ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать кулинарный сайт на самописе. На сайте будет 4 типа страниц: главная, страница раздела со списком рубрик, страница рубрики и страница рецепта. Главная - https://pit6262.github.io/culynary/index.html Раздел - Страница раздела ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Есть дизайн сайта, состоит из 3-х страниц. Нарисован в Figma. Есть адаптация под мобильные устройства. Подготовлены все активные элементы, меню, кнопки. Необходимо сверстать в html + css Скриншоты страниц дизайна: https://prnt.sc/qqcmgf ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать дизайн кулинарного портала (psd-макеты). Дизайн включает в себя: 1. главную страницу 2. страницу рубрики 3. страницу рецепта Файл с подробным ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1z_iS_-XH0opjHl85F6Cmhtq4qo35aBGrerKqersA23Y/edit Изображения в ТЗ были ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Нужна помощь в правке кулинарного шаблона wordpress. В нем есть основное поле для текста, как во всех шаблонах вордпресс + поле для пошаговых действий для приготовления рецептов + ингредиенты ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать самописный медицинский портал. Создание на каком-нибудь движке возможно, но проект очень своеобразный и боюсь, что тут нужен только самопис. Но рассмотрю любые предложения. Имеются готовые psd ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать дизайн крупного медицинского портала (psd-макеты). Дизайн включает в себя главную страницу+9 внутренних. Есть подробные макеты всех необходимых страниц. Элементы были просто скопированы с других сайтов. Дизайн должен ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт - pohydej-ka.ru Нужно сделать адаптивную верстку, т.е. чтобы сайт хорошо смотрелся на различных устройствах. Тема wordpress простая. Горизонтальное верхнее меню будет исчезать на мобильных и планшетах.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Имеется шаблон wordpress, в котором 2 меню: верхнее и боковое. Необходимо сделать поддержку еще одного бокового меню в шаблоне, чтобы было меню слева и справа.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад