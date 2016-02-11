Приветствую! Для интернет магазина одежды (фешн) нужна графика. Это: 1) многослойный динамический слайдер (подложка, прозрачные png+html элементы) 2) баннеры на внутренние страницы 3) фотографии (баннер 874x297px) ...
Нужно разработать концепцию рассылок (4-5 разных)
Добрый день.
Нужна помощь грамотного специалиста по разработке концепции и правильного дизайна (ТЗ дизайнеру) 4-5-ти e-mail рассылок. У нас интернет-магазин дизайнерской мебели и несколько категорий постоянных клиентов (дизайнеры интерьеров, кафе-рестораны, постоянные клиенты). Интересует периодичность рассылок, их наполнение на основании вашего опыта продвижения (есть предпочтения, покажу их при личном общении). Есть свой дизайнер, ему можно поставить ТЗ, но если сможете отрисовать, а ещё лучше и сверстать макеты самостоятельно было бы вообще здорово. Нужен опыт + тесты (посмотреть конверсию, открываемость), внести правки.
Заявки фрилансеров
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