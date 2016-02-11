Нужно разработать концепцию рассылок (4-5 разных)

Добрый день.

Нужна помощь грамотного специалиста по разработке концепции и правильного дизайна (ТЗ дизайнеру) 4-5-ти e-mail рассылок. У нас интернет-магазин дизайнерской мебели и несколько категорий постоянных клиентов (дизайнеры интерьеров, кафе-рестораны, постоянные клиенты). Интересует периодичность рассылок, их наполнение на основании вашего опыта продвижения (есть предпочтения, покажу их при личном общении). Есть свой дизайнер, ему можно поставить ТЗ, но если сможете отрисовать, а ещё лучше и сверстать макеты самостоятельно было бы вообще здорово. Нужен опыт + тесты (посмотреть конверсию, открываемость), внести правки.