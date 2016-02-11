Сделать дизайн интернет-магазина, интегрировав его в имеющийся движок

Добрый день!

Имеется интернет-магазин (направление: интим-товары) на отдельном домене.

Интернет-магазин сделан по партнерской программе, т.е. каталог товаров и вся автоматизация уже имеется, так сказать, на головном сайте.

Изначально дизайн сайта, предлагаемый партнеркой не устраивает.

Задача: Сделать новый, красивый и качественный дизайн сайта, интегрировав его в имеющийся движок.

Интересует исполнитель, имеющий подобный опыт работы, так как каких либо пожеланий к дизайну у меня пока не имеется. Хочется, чтобы исполнитель предложил варианты дизайна, и, чтобы мы вместе составили ТЗ.

Сайт: http://www.banan-shop.ru