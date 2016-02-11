Есть сервис: Movieshed. Watch your favorite new movies and TV show for free! Страничка выглядит как в аттаче. Сюда попадает пользователь с нашего лендинга. Нам нужно сделать 3 красивых разноплановых ...
Сделать дизайн интернет-магазина, интегрировав его в имеющийся движок
Добрый день!
Имеется интернет-магазин (направление: интим-товары) на отдельном домене.
Интернет-магазин сделан по партнерской программе, т.е. каталог товаров и вся автоматизация уже имеется, так сказать, на головном сайте.
Изначально дизайн сайта, предлагаемый партнеркой не устраивает.
Задача: Сделать новый, красивый и качественный дизайн сайта, интегрировав его в имеющийся движок.
Интересует исполнитель, имеющий подобный опыт работы, так как каких либо пожеланий к дизайну у меня пока не имеется. Хочется, чтобы исполнитель предложил варианты дизайна, и, чтобы мы вместе составили ТЗ.
Сайт: http://www.banan-shop.ru
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