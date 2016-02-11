Обновление дизайна для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок202 просмотра

Необходимо создать новый дизайн для сайта. Тематика Форекс школа. Нужен дизайнер, который сможет создать запоминающийся сайт. Современный и качественный. За качество и современность мы готовы заплатить. верстать будут наши программисты. Необходимо просто создать дизайн. Звоните, на  вопросы отвечу лично.

9 лет назад
evsenko
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Осветлить дизайн сайта

    Есть сайт http://jet-s.ru Необходимо модернизация (вариант светлого типа) для сравнения и анализа как ведут себя пользователи. Желательно если изменения коснутся только файлов  css и добавления новых изображений (картинок и тп) Если вам ...

    CSS
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта (главная+9 внутренних страниц)

    Здравствуйте! Нужно разработать дизайн крупного медицинского портала (psd-макеты). Дизайн включает в себя главную страницу+9 внутренних. Есть подробные макеты всех необходимых страниц. Элементы были просто скопированы с других сайтов. Дизайн должен ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    $50

    Всем привет !  нужно сделать красивый дизайн интернет-магазина основной сайт компании здесь http://tsorel.ru данный сайт информационный в интернет магазине предполагается продажа данного товара. Принципе не чего тяжёлого нету. Есть даже сайты на который ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать красивый форум для сайта.

    жду ваши сроки, цены и предложения по используемым движкам:) (платным и бесплатным). Также можете кидать ссылки на прототипы (можем использовать прототип, если понравится :)

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта про БАДы

    Добрый вечер! Необходимо сделать дизайн сайта про БАДы. Разработаны подробные макеты 4-х страниц. Основная задача - проработать цвета, шрифты, отступы и др. визуальные элементы. Если конкретнее: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание адаптивного веб дизайна

    Требуется специалист с уверенными знаниями html,css,javascript для создания адаптивного дизайна. Требуется на основе десктоп версии интернет магазина создать адаптивный дизайн под самые популярные моб устройства, в первую очередь Apple и для всех остальных Android ...

    AndroidCSSHTMLJavaScript
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен дизайнер для сотруднечиства

    $4

    Сейчас стоит задача перевести этикетку на Немецкий в файле находиться немецкий перевод+оригинал текста и сама этикетка фаил ЕСП этикетки скину уже дизайнеру с которым договоримся.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется дизайн медицинского сайта

    $40

    Требуется дизайн медицинского сайта. Главная на 2 экрана, страница раздела и внутренняя страница статей. Срок - 2 дня. Оплата 3500 руб. Webmoney. Кандидат получит ТЗ. Отписывайтесь в теме, указывайте ссылку на свое портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад