Есть сервис: Movieshed. Watch your favorite new movies and TV show for free! Страничка выглядит как в аттаче. Сюда попадает пользователь с нашего лендинга. Нам нужно сделать 3 красивых разноплановых ...
Осветлить дизайн сайта
Есть сайт http://jet-s.ru
Необходимо модернизация (вариант светлого типа) для сравнения и анализа как ведут себя пользователи.
Желательно если изменения коснутся только файлов css и добавления новых изображений (картинок и тп)
Если вам есть что предложить пишите цену, сроки работы, конкретику (например пример работы или что можете предложить)
PS: дизайн рисовать мне не нужно, концепция сайт остается неизменной.
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