Осветлить дизайн сайта

Есть сайт http://jet-s.ru

Необходимо модернизация (вариант светлого типа) для сравнения и анализа как ведут себя пользователи.

Желательно если изменения коснутся только файлов css и добавления новых изображений (картинок и тп)

Если вам есть что предложить пишите цену, сроки работы, конкретику (например пример работы или что можете предложить)

PS: дизайн рисовать мне не нужно, концепция сайт остается неизменной.