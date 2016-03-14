Добрый день! Имеется интернет-магазин (направление: интим-товары) на отдельном домене. Интернет-магазин сделан по партнерской программе, т.е. каталог товаров и вся автоматизация уже имеется, так сказать, на головном сайте. Изначально дизайн сайта, предлагаемый партнеркой ...
Графика для слайдера и баннеры. Интернет магазин.
Приветствую!
Для интернет магазина одежды (фешн) нужна графика. Это:
1) многослойный динамический слайдер (подложка, прозрачные png+html элементы)
2) баннеры на внутренние страницы
3) фотографии (баннер 874x297px) для разделов (страницы категорий товаров) магазина.
Слайдер
Размер: 1920x895px
2-3 кадра.
Нужен шаблон в psd. Графика для каждого элемента нужна по слоям.
Более подробно кандидатам.
Баннеры на внутренние страницы
баннер в шапке 1170 x 88 px
3 баннера для выпадающих пунктов меню (470x360px)
6 иконок 64х64px
2 горизонтальных баннера 576х200px
3 горизонтальных баннера 376х260px
1 горизонтальный 378x130px
1 горизонтальный 774x130px
Фотографии
Для страницах каталога у каждого раздела должна быть своя уникальная фотография 874x297(можно выше).
Пример категорий: женские платья, кардиганы, джемперы, футболки; мужские костюмы, обувь, аксессуары; детские комбинезоны и тп.
На сайте ~60 таких страниц соответственно нужно ~60 фото.
Фотографии нужно подобрать на стоках (shutterstock, 123rf и тп).
Они могут быть от разных фотографов, но должны быть выдержанны в одном стиле.
Спасибо за внимание. Жду заявок от людей, готовых продуктивно поработать!
Выбранный исполнитель
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