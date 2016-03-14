Графика для слайдера и баннеры. Интернет магазин.

Приветствую!

Для интернет магазина одежды (фешн) нужна графика. Это:

1) многослойный динамический слайдер (подложка, прозрачные png+html элементы)

2) баннеры на внутренние страницы

3) фотографии (баннер 874x297px) для разделов (страницы категорий товаров) магазина.

Слайдер

Размер: 1920x895px

2-3 кадра.

Нужен шаблон в psd. Графика для каждого элемента нужна по слоям.

Более подробно кандидатам.

Баннеры на внутренние страницы

баннер в шапке 1170 x 88 px

3 баннера для выпадающих пунктов меню (470x360px)

6 иконок 64х64px

2 горизонтальных баннера 576х200px

3 горизонтальных баннера 376х260px

1 горизонтальный 378x130px

1 горизонтальный 774x130px

Фотографии

Для страницах каталога у каждого раздела должна быть своя уникальная фотография 874x297(можно выше).

Пример категорий: женские платья, кардиганы, джемперы, футболки; мужские костюмы, обувь, аксессуары; детские комбинезоны и тп.

На сайте ~60 таких страниц соответственно нужно ~60 фото.

Фотографии нужно подобрать на стоках (shutterstock, 123rf и тп).

Они могут быть от разных фотографов, но должны быть выдержанны в одном стиле.

Спасибо за внимание. Жду заявок от людей, готовых продуктивно поработать!