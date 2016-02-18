kateperminova39

Екатерина Перминова kateperminova39

 
40 летРоссия/Калининград
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн сайтов в adobe photoshop, макетирование, подготовка фотоизображений к размещению .

Дизайн сайтов в adobe photoshop, обработка изображений, предметная фотосъёмка (по необходимости). Высокая скорость работы, ответсвенность. Оплата по факту выполнения заказа. Буду рада долгосрочному сотрудничеству на постоянной основе.

Дизайн сайтаPhotoshop
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Отзывы заказчиков
Rawel
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Нужен дизайн лендинга.
Екатерина сделала отличный дизайн лендинга, а главное БЫСТРО (менее суток) и качественно. После по моей просьбе внесла корректировки в дизайн. Работай доволен! Рекомендую!
Четко поставлена задача, оперативная обратная связь. Заказчиком довольна, рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга