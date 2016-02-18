Дизайн сайтов в adobe photoshop, макетирование, подготовка фотоизображений к размещению .
Дизайн сайтов в adobe photoshop, обработка изображений, предметная фотосъёмка (по необходимости). Высокая скорость работы, ответсвенность. Оплата по факту выполнения заказа. Буду рада долгосрочному сотрудничеству на постоянной основе.
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
8 лет назад
Екатерина сделала отличный дизайн лендинга, а главное БЫСТРО (менее суток) и качественно. После по моей просьбе внесла корректировки в дизайн. Работай доволен! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четко поставлена задача, оперативная обратная связь. Заказчиком довольна, рекомендую!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга