Редизайн магазина одежды

Есть магазин одежды и белья http://www.mirkolgotok.ru/ Необходим современный дизайн - легкий, красивый, адаптивный.

Интересует цена с адаптивным вариантом и без. Если уже рисовали магазины - ссылки на работы будут плюсом при выборе исполнителя.

Точно будут такие странички: главная, новости все, новость отдельная, рубрика каталога (с фильтрами подбора), страничка товара, вопрос-ответ, корзина (всплывающее окно, страничка оформления заказа, страничка благодарности), контакты, 404.

Ориентировчный старт 23-24 февраля.