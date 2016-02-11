Нужен дизайн лендинга 6 экранов, подробности кандидату
Редизайн магазина одежды
Есть магазин одежды и белья http://www.mirkolgotok.ru/ Необходим современный дизайн - легкий, красивый, адаптивный.
Интересует цена с адаптивным вариантом и без. Если уже рисовали магазины - ссылки на работы будут плюсом при выборе исполнителя.
Точно будут такие странички: главная, новости все, новость отдельная, рубрика каталога (с фильтрами подбора), страничка товара, вопрос-ответ, корзина (всплывающее окно, страничка оформления заказа, страничка благодарности), контакты, 404.
Ориентировчный старт 23-24 февраля.
Заявки фрилансеров
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