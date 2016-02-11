Разработка дизайна сайта по прототипу.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки220 просмотров

Имеется детальный прототип сайта в axure, необходимо разработать дизайн ( корпоративный сайт ). 

Нужен детальный, современный, адаптивный дизайн.

Срок на разработку 10 дней.

От Вас требуется:

- Хорошее портфолио

- Нахождение на связи в рабочее время.

- Опыт дизайна адаптивных сайтов с наличием живых работ (на которые можете дать ссылки.)

После отбора по портфолио дадим ссылку на прототип для точной оценки цены и сроков.

9 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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