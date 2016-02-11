Разработка дизайна сайта по прототипу.

Имеется детальный прототип сайта в axure, необходимо разработать дизайн ( корпоративный сайт ).

Нужен детальный, современный, адаптивный дизайн.

Срок на разработку 10 дней.

От Вас требуется:

- Хорошее портфолио

- Нахождение на связи в рабочее время.

- Опыт дизайна адаптивных сайтов с наличием живых работ (на которые можете дать ссылки.)

После отбора по портфолио дадим ссылку на прототип для точной оценки цены и сроков.