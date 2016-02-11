Тема - тату-салон. Бюджет - 2500р + 500р (если сделаете в срок). Сам дизайн нужно будет начать делать через 1-2 дня. Макет - https://moqups.com/Bbbingo/2VlQyXoQ Если желаете ...
Разработка дизайна сайта по прототипу.
Имеется детальный прототип сайта в axure, необходимо разработать дизайн ( корпоративный сайт ).
Нужен детальный, современный, адаптивный дизайн.
Срок на разработку 10 дней.
От Вас требуется:
- Хорошее портфолио
- Нахождение на связи в рабочее время.
- Опыт дизайна адаптивных сайтов с наличием живых работ (на которые можете дать ссылки.)
После отбора по портфолио дадим ссылку на прототип для точной оценки цены и сроков.
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