Имеется детальный прототип сайта в axure, необходимо разработать дизайн ( корпоративный сайт ). Нужен детальный, современный, адаптивный дизайн. Срок на разработку 10 дней. От Вас требуется: - Хорошее портфолио ...
Дизайн информационного сайта, адаптивный
Разработка дизайна информационного сайта на основе прототипов и модульной сетки, логотип уже есть, прототипы все в том числе мобайл есть.
Дизайн должен быть современный и адаптивный под мобильные устройства, предпочтительно интересует FLAT дизайн.
Адаптивный вариант под различные версии 1024px – 768px – 480px – 320px.
Всего: 6 страниц десктоп, 3 мобайл. Многие страницы типовые или «составные» из других.
Примеры страниц во вложении.
Требования:
1. Опыт дизайна информационных сайтов в стиле флэт, адаптивных дизайнов
2. Возможность поговорить по телефону и быть на связи в скайп
Только с прямые исполнители. Студии и менеджеры не интересуют. Спасибо.
Способ оплаты: webmoney, (BL200, персональный аттестат), по предоплате: оплата по факту выполнения работы или по частям – главная, внутренние. Возможны другие варианты оплаты.
Личная просьба: начинать ответ со слов: «Я крутой дизайнер с реальными портфолио» я пойму что вы прочитали задание
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