Дизайн информационного сайта, адаптивный

Разработка дизайна информационного сайта на основе прототипов и модульной сетки, логотип уже есть, прототипы все в том числе мобайл есть.

Дизайн должен быть современный и адаптивный под мобильные устройства, предпочтительно интересует FLAT дизайн.

Адаптивный вариант под различные версии 1024px – 768px – 480px – 320px.

Всего: 6 страниц десктоп, 3 мобайл. Многие страницы типовые или «составные» из других.

Примеры страниц во вложении.

Требования:

1. Опыт дизайна информационных сайтов в стиле флэт, адаптивных дизайнов

2. Возможность поговорить по телефону и быть на связи в скайп

Только с прямые исполнители. Студии и менеджеры не интересуют. Спасибо.

Способ оплаты: webmoney, (BL200, персональный аттестат), по предоплате: оплата по факту выполнения работы или по частям – главная, внутренние. Возможны другие варианты оплаты.

Личная просьба: начинать ответ со слов: «Я крутой дизайнер с реальными портфолио» я пойму что вы прочитали задание