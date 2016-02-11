Есть магазин одежды и белья http://www.mirkolgotok.ru/ Необходим современный дизайн - легкий, красивый, адаптивный. Интересует цена с адаптивным вариантом и без. Если уже рисовали магазины - ссылки на работы будут плюсом при выборе исполнителя. ...
Нарисовать один экран для сайта
Есть сайт одностраничный и одноэкранный сайт
необходимо нарисовать подобное, но красивое. Только один экран с калькулятором. Тематика - деревянные окна(не только из сосны). Список полей для калькулятора изменится.
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