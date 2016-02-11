Новый дизайн сайта

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Закрыт23 заявки241 просмотр

ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1yllAVSYvdJDZFcQua8OLu-0h7mQvp4fthGWI22i2Ll4/edit?usp=sharing

От вас цены и сроки.

9 лет назад
yrok
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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