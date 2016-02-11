Дизайн для сайта+ верстка

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Закрыт19 заявок209 просмотров

Здравствуйте уважаемые разработчики!

Необходимо нарисовать дизайн для нового сайта и после его сверстать. Дизайнер и верстальщик должен быть в одном лице.

Ожидаю от вас примеры работ.

Указывайте цены, сроки и для связи контакты.

Более детальную информацию обсудим в личке.

9 лет назад
vladoff.grigory
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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