На этот курс нужно нарисовать коробку по ссылке можно посмотреть краткую программу курса: https://docs.google.com/document/d/1fdf_9BYdNCXeVnTcZDgmX8ZYwhn2BZ7EuXBeb4bBLHY/edit# 1) Посмотрите краткую программу 2) Опишите свое видение, как это будет выглядеть, картинка для ...
Редизайн сайта
Требуется сделать редизайн сайта rent-map.ru
Заявки фрилансеров
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