Ребят нужен дизайн лендинга.

Прототип https://moqups.com/[email protected]/sqSCGJML

Я понимаю что все любят дорогие проекты, но будьте адекватны.

Одну страницу можно сделать за 1 день, поэтому цена в 3000 р. вполне объективна.

Дизайн должен быть аккуратным, без использования заезженных клипартов, вместо иконок использовать фото везде где это возможно.

Рассматриваю исполнителей только с портфолио и положительными отзывами.