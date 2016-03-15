Здравствуйте уважаемые разработчики! Необходимо нарисовать дизайн для нового сайта и после его сверстать. Дизайнер и верстальщик должен быть в одном лице. Ожидаю от вас примеры работ. Указывайте цены, сроки и ...
Дизайн блога про хай тек
Привет друзья.
Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.
Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,
главной страницы и внутренней.
Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью
готово смотрите в файле
Коротко о задаче:
Нарисовать дизайн
Для пк и Моб. Версию
блоги которые нравятся мне
http://www.rxpblog.comhttp://vovka.su/
http://ria.ru/ в минимализме поместилась очень много информ. очень нравится
http://orange-freedom.ru/http://vitakon.ru/ красивые иконки и аккуратность спокойные цвета
http://demo.themefuse.com/?theme=paws-and-claws&device=desktop
http://demo.themefuse.com/?theme=kiddo-turf&device=desktop
https://kinogb.net/За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров
на более чем 380 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ !!!!!!!!!
Предлагайте сразу четкий срок и бюджет,пожалуйста без шаблонных ответов
Жду ваших предложений. Спасибо!
Выбранный исполнитель
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