Дизайн блога про хай тек

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  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок270 просмотров

Привет друзья. 

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. 

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, 

главной страницы и внутренней. 

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью 

готово смотрите в файле 

Коротко о задаче: 

Нарисовать дизайн 

Для пк и Моб. Версию 

блоги которые  нравятся мне 

http://kingames.ru/

http://www.rxpblog.comhttp://vovka.su/

http://ria.ru/ в минимализме поместилась очень много информ. очень нравится

http://orange-freedom.ru/http://vitakon.ru/ красивые иконки и аккуратность спокойные цвета

http://start-health.ru/

http://sosed-domosed.ru/

http://demo.themefuse.com/?theme=paws-and-claws&device=desktop

http://demo.themefuse.com/?theme=kiddo-turf&device=desktop

http://www.kinomania.ru/

http://seoslim.ru/

https://kinogb.net/За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров 

на более чем 380 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только. 

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ                        БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ !!!!!!!!! 

Предлагайте сразу четкий срок и бюджет,пожалуйста без шаблонных ответов 

Жду ваших предложений. Спасибо!

WordPress
9 лет назад
Hayk737_del
Айк 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$200
12 дней
Что я ценю в исполнителе так это дружелюбность и отзывчивость,(не болеет как многие и не говорит дел по горло) 100 раз меняли структуру блога 1informer.com и он не говорил как некоторые нельзя менять или не могу сделать,человек ответственный и во время нашего сотрудничества ни разу не у меня не было сомнений что я выбрал не того исполнителю,ребята короче рекомендую на +100500. Остался доволен на 1000%
Остался доволен сотрудничеством с Айком, предоплата, оплата вовремя и четко, правки - по существу. Приятно было иметь дело с таким заказчиком!

Заявки фрилансеров

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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