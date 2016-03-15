Дизайн блога про хай тек

Привет друзья.

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней.

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью

готово смотрите в файле

Коротко о задаче:

Нарисовать дизайн

Для пк и Моб. Версию

блоги которые нравятся мне

http://kingames.ru/

http://www.rxpblog.comhttp://vovka.su/

http://ria.ru/ в минимализме поместилась очень много информ. очень нравится

http://orange-freedom.ru/http://vitakon.ru/ красивые иконки и аккуратность спокойные цвета

http://start-health.ru/

http://sosed-domosed.ru/

http://demo.themefuse.com/?theme=paws-and-claws&device=desktop

http://demo.themefuse.com/?theme=kiddo-turf&device=desktop

http://www.kinomania.ru/

http://seoslim.ru/

https://kinogb.net/За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров

на более чем 380 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ !!!!!!!!!

Предлагайте сразу четкий срок и бюджет,пожалуйста без шаблонных ответов

Жду ваших предложений. Спасибо!