Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Дизайн создаю в ...
Дизайн одной страницы + попапы
Необходимо сделать дизайн в psd одной страницы + попап окон.
Макет страницы в jpg тоже для оценки работы. Также подробное ТЗ.
Исполнителю дам ссылку на сам psd
Стоимость 2500. Срок 2 дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте уважаемые разработчики! Необходимо нарисовать дизайн для нового сайта и после его сверстать. Дизайнер и верстальщик должен быть в одном лице. Ожидаю от вас примеры работ. Указывайте цены, сроки и ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $135
Разработка дизайна сайта на основе прототипов. Около 7 страниц. Горю желанием взаимодействовать только с прямыми исполнителями. Студии и менеджеры не интересуют. Спасибо.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать редизайн сайта rent-map.ruДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
На этот курс нужно нарисовать коробку по ссылке можно посмотреть краткую программу курса: https://docs.google.com/document/d/1fdf_9BYdNCXeVnTcZDgmX8ZYwhn2BZ7EuXBeb4bBLHY/edit# 1) Посмотрите краткую программу 2) Опишите свое видение, как это будет выглядеть, картинка для ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1yllAVSYvdJDZFcQua8OLu-0h7mQvp4fthGWI22i2Ll4/edit?usp=sharing От вас цены и сроки.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $45
Нужен Дизайнер для создания эмоционального лендинга 5-7 экранов, адаптивный дизайн, ниша - фитнес. ТЗ вышлю кандидату.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть сайт одностраничный и одноэкранный сайт окна-из-сосны.рф необходимо нарисовать подобное, но красивое. Только один экран с калькулятором. Тематика - деревянные окна(не только из сосны). Список полей для калькулятора изменится.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть магазин одежды и белья http://www.mirkolgotok.ru/ Необходим современный дизайн - легкий, красивый, адаптивный. Интересует цена с адаптивным вариантом и без. Если уже рисовали магазины - ссылки на работы будут плюсом при выборе исполнителя. ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужен дизайн лендинга 6 экранов, подробности кандидатуДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад