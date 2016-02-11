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Дизайн Лендинга
Сделать дизайн лендинга
Тема - Раскрутка Вконтакте для индустрии красоты
Суть продукта?
Мы научились привлекать до 300 потенциальных клиентов в месяц через личную страничку вк
Как это выглядит?
Мы даем человеку видео по оформлению личной страницы ВК
Цель этих видео - Оформить грамотно страницу, с целью скрытых продаж у себя
Выглядит такая страница - как обычный человек, который ведет блог об своей работе
Затем, наш менеджер проверяет все ли хорошо ( Если визуально страница готова)
Мы начинаем гнать на личную страницу посещение (трафик)
Результат этой работы
Человеку ежедневно пишут в личные сообщения до 15 человек, c вопросами :
"Сколько стоит, где вы работаете? как к вам добраться" и т д
Что еще?
Мы сделали MSG систему
Что такое MSG - дополнительные возможности к ВК
Такие как :
- Отсроченные сообщения (например вы можете на таймере поставить во сколько и о чем, написать человеку
- Заготовки шаблонных ответов (что бы не писать каждый раз одно и тоже, а был готовый шаблонный ответ
- Возможность читать сообщения с разных страниц ВК в одном месте ( на практике мы у себя в команде, читаем сообщения о чем общаются наши сотрудники с клиентами)
- Возможность отвечать в одном месте на сообщения с разных страниц
Что еще
Мы замеряем, показатели страницы в цифрах, на сколько она продает
Как?
Мы считаем, количество посещения на количество диалогов только из того трафика, который мы привели
(Например мы привлекли 100 человек на личную страницу ВК из них написало 3 ( 3% конверсия)
Человеку каждый день приходит смс на телефон, с цифрой этой конверсии и если конверсия ниже нормы, ему сразу пишет личный менеджер ВК и помогает настроить страницу, что бы она лучше продавала и так каждый день.
Цель нашей работы, снять головную боль с мастеров индустрии красоты по привлечению клиентов и забрать это на себя
Что будет требоваться от клиента?
1 - отвечать на сообщения ВК и продавать уже людям, которых мы привели
2 - Сотрудничать с нашим менеджером и постоянно вкладываться в свою личную страницу вк
Продукт хорошо протестирован в течении 3х месяцев и имеет кейсы и отзывы
Целевая аудитория
Салоны красоты
Школы красоты
Визажисты
Бровисты
Лейшмейкеры
Массажисты
Косметологи
Парикмахеры
Барберы
Ногтевой сервис
Предлагайте свою стоимость, время и портфолио, буду рад сотрудничеству
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