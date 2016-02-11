Нужен дизайн одностраничка

Нужно сделать редизайн 3-х страниц на сайте http://goo.gl/ZrGhhy + сделать 1-ну страницу по прототипу. Дизайн должен быть адаптивный под бутрстрап. ТЗ на редизайн здесь https://docs.google.com/document/d/1tGKUD-6B7MVdJOgPUTJnK5UHUl7evAlTv70pUrz6JMM/edit?usp=sharing Жду ваших предложений по стоимости и срокам. Работаем по поэтпаной ...