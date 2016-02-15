Дизайн группы вконтакте

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок200 просмотров

Проработать дизайн баннера для группы вконтакте, идентичный дизайну сайта. 

Оплата 500р. ВМР по факту. Без предоплат

Подробности в личку.

Не рассматриваю заявки без потрфолио и примеров выполненных работ

Контакты сэкономят массу времени(скайп)

9 лет назад
Solomon321
Иван 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$7
3 дня
Отличный специалист! Проект выполнил менее чем за 12 часов, предложил несколько вариантов решения, учел пожелания, внес правки. Буду обращаться еще!
Хороший заказчик. Четкое представление того, что нужно. Позитивное отношение к инициативе. Моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

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