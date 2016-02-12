Около 9 экранов Подробности обсуждаю с успешным кандидатом
Дизайн продающего одностраничного сайта
Нужен дизайн сайта 5 экранов
Тематика: аренда яхт и катеров
Бюджет 35 USD
ТЗ и подробности кандидату
Заявки фрилансеров
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