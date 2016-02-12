Дизайн продающего одностраничного сайта

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок248 просмотров

Нужен дизайн сайта 5 экранов

Тематика: аренда яхт и катеров

Бюджет 35 USD

ТЗ и подробности кандидату

9 лет назад
aleksshiva
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн группы вконтакте

    $7

    Проработать дизайн баннера для группы вконтакте, идентичный дизайну сайта.  Оплата 500р. ВМР по факту. Без предоплат Подробности в личку. Не рассматриваю заявки без потрфолио и примеров выполненных работ Контакты сэкономят массу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн Лендинга

    $40

    Нужен Лендинг небольшой строительной компании. Дизайн должен быть не скучный, цвета яркие но сочетающиющиеся между собой.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн Лендинга

    Сделать дизайн лендинга Тема - Раскрутка Вконтакте для индустрии красоты Суть продукта? Мы научились привлекать до 300 потенциальных клиентов в месяц через личную страничку вк ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать магазин на OpenCart

    $314

    Необходимо доработать дизайн, верстку и функционал существующего интернет магазина на OpenCart согласно ТЗ  условия оплаты - безопасная сделка Пишите комментарии, задавайте вопросы, зывайте сроки

    Opencart
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно сделать редизайн 3-х страниц на сайте

    Нужно сделать редизайн 3-х страниц на сайте http://goo.gl/ZrGhhy + сделать 1-ну страницу по прототипу. Дизайн должен быть адаптивный под бутрстрап. ТЗ на редизайн здесь https://docs.google.com/document/d/1tGKUD-6B7MVdJOgPUTJnK5UHUl7evAlTv70pUrz6JMM/edit?usp=sharing Жду ваших предложений по стоимости и срокам. Работаем по поэтпаной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн персонального сайта

    Доброго здравия. Интересует строгий дизайн внушающий доверие для персонального сайта адвоката. Пример сайта http://www.abozhenko.ru/. Цветовая схема: синий(глубокий), синий-королевский, коричневый, бежевый, чёрный. страницы сайта:  1. Главная 2. Обо мне 3. Новости 4. Блог ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать новый дизайн сайта

    Нужно сделать новый дизайн сайта, улучшить структуру и удобство для посетителей для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co .

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $37

    Ребят нужен дизайн лендинга. Прототип https://moqups.com/[email protected]/sqSCGJML Я понимаю что все любят дорогие проекты, но будьте адекватны. Одну страницу можно сделать за 1 день, поэтому цена в 3000 р. вполне объективна. Дизайн ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад