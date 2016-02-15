Лендинг "мини" - уничтожение документов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок140 просмотров

Создать лендинг "мини" - уничтожение документов. Все что требуется форма заказа, контакты, тесто под текст.

9 лет назад
makylatyra
Максим 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$100
2 дня
только положительны эмоции от работы с Алексеем!
Спасибо за проект! Максим крайне положительный заказчик :) Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад