Дизайн сайта!

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок210 просмотров

Нужно сделать подобный дизайн сайта в PSD:

http://shkafkupezakaz.by/

Картинки шкафов логотип я предоставлю с вас картинки людей, фирменный стиль, и дизайн сайта!

Дизайн страницы и обратной формы

9 лет назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$100
3 дня
Спасибо, все в срок!
Все было хорошо до того времени, пока не пришло время платить. Потом начались дополнительные правки, правки к правкам, пропадания из сети и трудности в бизнесе. В результате сошлись на том, что я отдам макет за 60 долл в том виде, в котором он есть. Вячеслав заплатил, и за это я ему благодарна. Ну всякое в жизни бывает. В общении человек приятный, плохого ничего сказать не могу. В целом, нельзя сказать что не довольна сотрудничеством, потому что часть денег я все таки получила, но работать рекомендую только по полной предоплате.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад