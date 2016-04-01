Дизайн сайта!

Все было хорошо до того времени, пока не пришло время платить. Потом начались дополнительные правки, правки к правкам, пропадания из сети и трудности в бизнесе. В результате сошлись на том, что я отдам макет за 60 долл в том виде, в котором он есть. Вячеслав заплатил, и за это я ему благодарна. Ну всякое в жизни бывает. В общении человек приятный, плохого ничего сказать не могу. В целом, нельзя сказать что не довольна сотрудничеством, потому что часть денег я все таки получила, но работать рекомендую только по полной предоплате.