Добрый день ищу мастера , который сможет выполнить оформления моего ютуб канала Например как этот https://www.youtube.com/user/WoTLolTV
Нарисовать дизайн сайта с макета
Есть макет будущего дизайна сайта нарисованый от руки на листе А4
Заявки фрилансеров
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