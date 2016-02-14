Разработка дизайна и контента сайта визитки для стартапа на Wix.com

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок151 просмотр

Тематика: роботехнический стартап (подводная робототехника)

Срок: до месяца (Базовый результат не позднее чем через две недели)

Язык: английский

Формат дизайна: обычный И мобильный

Структура:

- Home

- Products (4 продукта)

- Applications

- Support

- Contact

- About us

9 лет назад
AlexanderERyzhov
Александр 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров