Дизайн одностраничника (лендинга)

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Закрыт26 заявок247 просмотров

Требуется разработать дизайн одностраничного сайта 6-8 экранов.

Требования:

  • адаптивный дизайн под 3 размера экрана (320px, 750px, 970px)
  • дизайн должен быть аккуратным, не пестрым, чтобы глаза не разбегались.
  • сайт должен быть удобным, чтобы в нем легко можно было разобраться
  • Кнопки должны похожи на кнопки
  • Формы должны быть похожи на формы
Тематика: услуги агентства лидогенерации

Примеры сайтов, которые понравились по внешнему виду:

http://leadbox.su/leadgeneration.php

http://sociofactor.com/site_nocalls/

http://lead-academy.ru/coaching/

http://techdec.ru/ (не нравятся тут заезженные иконки)

http://tlze.ru/

http://quickleads.ru/

Такие сайты НЕ нравятся:

http://leadlider.by/

http://texterra.ru/lidogeneraciya/

http://cpa-service.ru/

http://zizor.org/

http://www.leadzakazat.ru/

Есть прототип, высылается кандидатам.

В прототипе все тексты уже продуманы, нужно только оформить.

Логотип тоже есть.

Напишите, пожалуйста, сроки и примерную стоимость.

Лидогенерация
9 лет назад
la_2_ha
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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