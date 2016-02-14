Ребят нужен дизайн лендинга. Прототип moqups.com/itbuddha96@gma... Дизайн должен быть аккуратным, без использования заезженных клипартов, вместо иконок использовать фото везде где это возможно. Рассматриваю исполнителей только с портфолио и положительными отзывами.
Дизайн одностраничника (лендинга)
Требуется разработать дизайн одностраничного сайта 6-8 экранов.
Требования:
- адаптивный дизайн под 3 размера экрана (320px, 750px, 970px)
- дизайн должен быть аккуратным, не пестрым, чтобы глаза не разбегались.
- сайт должен быть удобным, чтобы в нем легко можно было разобраться
- Кнопки должны похожи на кнопки
- Формы должны быть похожи на формы
Примеры сайтов, которые понравились по внешнему виду:
http://leadbox.su/leadgeneration.php
http://sociofactor.com/site_nocalls/
http://lead-academy.ru/coaching/
http://techdec.ru/ (не нравятся тут заезженные иконки)
Такие сайты НЕ нравятся:
http://texterra.ru/lidogeneraciya/
Есть прототип, высылается кандидатам.
В прототипе все тексты уже продуманы, нужно только оформить.
Логотип тоже есть.
Напишите, пожалуйста, сроки и примерную стоимость.
Заявки фрилансеров
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