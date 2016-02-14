Ребят нужен дизайн лендинга.

Прототип moqups.com/itbuddha96@gma...

Дизайн должен быть аккуратным, без использования заезженных клипартов, вместо иконок использовать фото везде где это возможно.

Рассматриваю исполнителей только с портфолио и положительными отзывами.