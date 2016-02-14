Дизайн лендинга

$37
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок163 просмотра

Ребят нужен дизайн лендинга.  

Прототип moqups.com/itbuddha96@gma... 

Дизайн должен быть аккуратным, без использования заезженных клипартов, вместо иконок использовать фото везде где это возможно.  

Рассматриваю исполнителей только с портфолио и положительными отзывами.

9 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров