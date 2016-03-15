Техническое задание https://docs.google.com/document/d/17YHIadvbfPONpaUukLLPFgNaypsLpS8A_INxcXNJAGA В кратце: 3 вида страниц (Главная, Категория, Статья) + несложный логотип Для каждой страницы 3 варианта ширины (комп, планшет, телефон) Просьба прикладывать примеры работ по информационным сайтам и указывать стоимость и сроки. Оплата: webmoney или яндекс деньги
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- Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт7 лет назад
Верстка адаптивного лендинга из PSD-макета. Макет в 3 разрешениях. (для мобильных, планшетов и компьютеров). Верстка на 6-8 экранов. Скрипты, которые будут использоваться: [list=1][*]Один простой слайдер [*]Всплывающее окно [/list]Отправку форм делать не надо (сами подключим). Требования: [list=1][*]кроссбраузерность (чтобы открывался во всех современных браузерах ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать дизайн одностраничного сайта 6-8 экранов. Требования: [list=1][*]адаптивный дизайн под 3 размера экрана (320px, 750px, 970px) [*]дизайн должен быть аккуратным, не пестрым, чтобы глаза не разбегались. [*]сайт должен быть удобным, чтобы в нем легко можно было разобраться [*]Кнопки ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт8 лет назад