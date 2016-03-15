la_2_ha

Антон Латушко la_2_ha

 
31 годБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Дизайн информационного сайта

    Техническое задание  https://docs.google.com/document/d/17YHIadvbfPONpaUukLLPFgNaypsLpS8A_INxcXNJAGA В кратце:  3 вида страниц (Главная, Категория, Статья) + несложный логотип  Для каждой страницы 3 варианта ширины (комп, планшет, телефон)  Просьба прикладывать примеры работ по информационным сайтам и указывать стоимость и сроки.  Оплата: webmoney или яндекс деньги

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна верстка лендинга

    Верстка адаптивного лендинга из PSD-макета. Макет в 3 разрешениях. (для мобильных, планшетов и компьютеров). Верстка на 6-8 экранов. Скрипты, которые будут использоваться: [list=1][*]Один простой слайдер [*]Всплывающее окно [/list]Отправку форм делать не надо (сами подключим). Требования: [list=1][*]кроссбраузерность (чтобы открывался во всех современных браузерах ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн одностраничника (лендинга)

    Требуется разработать дизайн одностраничного сайта 6-8 экранов. Требования: [list=1][*]адаптивный дизайн под 3 размера экрана (320px, 750px, 970px) [*]дизайн должен быть аккуратным, не пестрым, чтобы глаза не разбегались. [*]сайт должен быть удобным, чтобы в нем легко можно было разобраться [*]Кнопки ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад