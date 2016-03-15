Верстка адаптивного лендинга из PSD-макета. Макет в 3 разрешениях. (для мобильных, планшетов и компьютеров). Верстка на 6-8 экранов. Скрипты, которые будут использоваться: [list=1][*]Один простой слайдер [*]Всплывающее окно [/list]Отправку форм делать не надо (сами подключим). Требования: [list=1][*]кроссбраузерность (чтобы открывался во всех современных браузерах ...