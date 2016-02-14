Нужна верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок249 просмотров

Верстка адаптивного лендинга из PSD-макета. Макет в 3 разрешениях. (для мобильных, планшетов и компьютеров).

Верстка на 6-8 экранов.

Скрипты, которые будут использоваться:

  • Один простой слайдер
  • Всплывающее окно
Отправку форм делать не надо (сами подключим).

Требования:

  • кроссбраузерность (чтобы открывался во всех современных браузерах одинаково)
  • чистый и валидный код
Желательно:

  • использование less
Сайт будет похож на что-то вроде этого:

http://leadbox.su/leadgeneration.php

http://sociofactor.com/site_nocalls/

http://lead-academy.ru/coaching/

Прошу в ответах указывать сроки и примерную стоимость.

PSD высылаю кандидатам.

9 лет назад
la_2_ha
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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