Нужно сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка392 просмотра

Здравствуйте, нужно сделать верстку сайта

Дизайн по ссылке https://yadi.sk/d/nXZOLlI5ooCKJ

С вас цена и сроки

9 лет назад
bortnik1985
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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