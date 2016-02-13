Верстка статейного сайта (блога)

Необходимо качественно сверстать сайт из PSD макетов с использованием будстрапа, html5 + CSS3. Необходимо в верстке сразу учесть SEO нюансы, по размещению меню, скриптов, прописаню всех необходимых стилей и т.п. Дизайн разработан по 12 колоночной сетке. Четыре основных разрешения 1170, 970, 750 и 480. Главная и 4 внутренних. На внутренних правая и левая колонка сквозные. Макеты будут показаны потенциальному исполнителю. От вас цена и срок реализации. Жду ваших предложений.